  • Sommerferien: Walderlebnisgarten im Vogtland lädt Familien zur Entdeckertour ein

Der Sachsenforst lädt Familien zum Ferien-Programm ein. Im Foto: Ines Bimberg.
Der Sachsenforst lädt Familien zum Ferien-Programm ein. Im Foto: Ines Bimberg. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Sommerferien: Walderlebnisgarten im Vogtland lädt Familien zur Entdeckertour ein
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Ein Familiennachmittag im Grünen: Der Walderlebnisgarten in Eich wird am Mittwoch zum Schauplatz von Spiel und Wissen. Was Kinder und Eltern erwartet.

Der Sachsenforst lädt am Mittwoch zum Sommerferien-Programm für Familien im Walderlebnisgarten im Treuener Ortsteil Eich ein. Wie Ines Bimberg vom Sachsenforst mitteilt, kommen im Programm lang bewährte Spielelemente zum Einsatz. Kinder und Eltern erwartet Memory, Logo-Puzzle, Schütteldosen, Tastboxen und Waldparfümerie. Am Glücksrad bestehe...
