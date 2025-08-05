Sommerferien: Walderlebnisgarten im Vogtland lädt Familien zur Entdeckertour ein

Auerbach
Ein Familiennachmittag im Grünen: Der Walderlebnisgarten in Eich wird am Mittwoch zum Schauplatz von Spiel und Wissen. Was Kinder und Eltern erwartet.
Der Sachsenforst lädt am Mittwoch zum Sommerferien-Programm für Familien im Walderlebnisgarten im Treuener Ortsteil Eich ein. Wie Ines Bimberg vom Sachsenforst mitteilt, kommen im Programm lang bewährte Spielelemente zum Einsatz. Kinder und Eltern erwartet Memory, Logo-Puzzle, Schütteldosen, Tastboxen und Waldparfümerie. Am Glücksrad bestehe...
