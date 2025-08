Tag der offenen Tür beim Fliegerklub Auerbach: Das erwartet Besucher

Am Wochenende gewährt der Fliegerklub Auerbach Einblicke in den Flugsport. Außerdem gibt es historische Fahrzeugtechnik zu bestaunen. Was darüber hinaus angeboten wird.

Der Fliegerklub Auerbach lädt für Samstag und Sonntag auf den Flugplatz ein. Dort will man Besuchern zum traditionellen Tag der offenen Tür Einblicke in den Flugsport gewähren. „In der Zeit von 10 bis gegen 18 Uhr stehen Piloten und Flugzeuge des Vereins den Gästen für Rundflüge zur Verfügung", wie der Fliegerverein mitteilte. Wer sich...