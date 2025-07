Teenager aus dem Vogtland verunglücken im Mini-Auto

Die Ausfahrt zweier Jugendlicher endete am Mittwochabend im Seitengraben - und für die 15-jährige Beifahrerin im Krankenhaus.

Am zeitigen Mittwochabend regnete es stark und die Straßen waren nass, als ein 16-jähriger und seine 15-jährige Beifahrerin im Opel-Mopedauto auf der Schallerbachstraße in Schnarrtanne unterwegs waren. Aus noch ungeklärter Ursache kam das kleine Elektroauto in einer Linkskurve ins Schleudern und von der Straße ab. Es drehte sich um 180 Grad...