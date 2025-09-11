Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tochter zeigt Bilder ihrer Mutter: Hommage an eine vogtländische Malerin zum Denkmalstag

Tochter Claudia Zeitler organisiert die Ausstellung zu ihrer Mutter Marie-Luise Strobel.
Tochter Claudia Zeitler organisiert die Ausstellung zu ihrer Mutter Marie-Luise Strobel. Bild: David Rötzschke
Tochter Claudia Zeitler organisiert die Ausstellung zu ihrer Mutter Marie-Luise Strobel. Bild: David Rötzschke
Tochter Claudia Zeitler organisiert die Ausstellung zu ihrer Mutter Marie-Luise Strobel. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Tochter zeigt Bilder ihrer Mutter: Hommage an eine vogtländische Malerin zum Denkmalstag
Von Sylvia Dienel
Das Lebenswerk von Marie-Luise Strobel porträtiert eine Ausstellung zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag im Treuener Schloss. Erste Werke entstanden zur Schulzeit. Warum sie lange Jahre nicht malte.

Gemalt hat Marie-Luise Strobel mit Leib und Seele. Und nie viel Aufhebens darum gemacht. Ihre Tochter Claudia Zeidler und die beiden Enkelsöhne geben jetzt einen Einblick in das Vermächtnis der bislang weitgehend unbekannt gebliebenen Treuener Künstlerin. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag können sich Gäste ein Bild von den Werken...
Mehr Artikel