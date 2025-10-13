Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug

Auerbach
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Zwei auf einem Firmengelände in Treuen abgestellte Autos haben offenbar das Interesse von Dieben geweckt. Laut Polizei gingen die bislang unbekannten Täter etwa im Zeitraum zwischen dem 10. Oktober, gegen 17.30 Uhr, und 11. Oktober, gegen 10 Uhr, auf Beutezug. Laut Mitteilung stahlen die Unbekannten jeweils das vordere und das hintere...
