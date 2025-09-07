Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Über 30 Stationen: Bei diesem Fest im Vogtland hatten die Gäste die Qual der Wahl

Charlie und Paul stiegen nach einer Rundfahrt mit „Secretary Danny“ nur ungern wieder ab.
Bild: Sylvia Dienel
Charlie und Paul stiegen nach einer Rundfahrt mit „Secretary Danny“ nur ungern wieder ab.
Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Über 30 Stationen: Bei diesem Fest im Vogtland hatten die Gäste die Qual der Wahl
Von Sylvia Dienel
Viel hat das Gesundheitszentrum im Wald zwischen Dorfstadt und Oberlauterbach am Samstag beim Irrgartenfest an Attraktionen auf das grüne Gelände geholt. Der Gipfel war ein beinhartes Rockkonzert.

Auf Kurs bleiben kann manchmal schwierig sein. „Man muss tatsächlich zusehen, dass man sich hier nicht verläuft“, sagte Renate Viertel, während sie mit ihrer Enkelin Celine (5) eine Station nach der anderen ansteuerte. „Gut, dass alles markiert ist.“ Beim Irrgartenfest mit Familientag auf dem weitläufigen Gelände des...
