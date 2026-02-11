Unfall in Falkenstein: Zwei Autos kollidiert

Ein Zusammenstoß auf der Friedrich-Engels-Straße verursacht hohen Schaden. Was dazu geführt hat.

Ein 46-jähriger Volkswagen-Fahrer hat am Dienstag, 10. Februar, beim Abbiegen in Falkenstein das Vorfahrtsrecht einer 66-jährigen Audi-Fahrerin missachtet, wonach die Autos kollidierten. Über den Unfall berichtete die Polizei. Der Unfall passierte gegen 16.20 Uhr an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes auf die Friedrich-Engels-Straße. Die...