Unfall in Falkenstein: Zwei Autos kollidiert

Auerbach
Ein Zusammenstoß auf der Friedrich-Engels-Straße verursacht hohen Schaden. Was dazu geführt hat.
Ein 46-jähriger Volkswagen-Fahrer hat am Dienstag, 10. Februar, beim Abbiegen in Falkenstein das Vorfahrtsrecht einer 66-jährigen Audi-Fahrerin missachtet, wonach die Autos kollidierten. Über den Unfall berichtete die Polizei. Der Unfall passierte gegen 16.20 Uhr an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes auf die Friedrich-Engels-Straße. Die...
