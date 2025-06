Vandalismus am Krankenhaus Rodewisch: Wer hat den Kohlrabi rausgerissen?

Der Sinnesgarten am Sächsischen Krankenhaus wurde zum Opfer roher Gewalt. Was Patienten dort geschaffen hatten, wurde in eine Nacht zerstört.

In Hochbeete gepflanzter Kohlrabi und Salat wurde in dieser Woche aus der Erde gerissen und auf den Boden verstreut. Daneben die Kippen eines Aschenbechers. Das kleine Futterhaus wurde aus der Befestigung gerupft. Auch Mülleimer wurden umgekippt und der Abfall rund um den Sinnesgarten verteilt. „Das war kein Dummer-Jungen-Streich“ kommentiert... In Hochbeete gepflanzter Kohlrabi und Salat wurde in dieser Woche aus der Erde gerissen und auf den Boden verstreut. Daneben die Kippen eines Aschenbechers. Das kleine Futterhaus wurde aus der Befestigung gerupft. Auch Mülleimer wurden umgekippt und der Abfall rund um den Sinnesgarten verteilt. „Das war kein Dummer-Jungen-Streich“ kommentiert...