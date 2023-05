Verlosung, Markt und Party in Lengenfeld

Lengenfeld.

Auf dem Lengenfelder Marktplatz steigt am Freitag ab 18 Uhr die After Work Party 6.0. Es gibt Livemusik, Essen, Trinken und gute Gespräche, so die Organisatoren vom Gewerbeverein Lengenfeld. Am Samstag findet von 14 bis gegen 20 Uhr der Frühlingsmarkt statt. Dort gibt es auch die Verlosung zur Weihnachtsbon-Aktion 2022. Los geht es 14 Uhr. Außerdem gibt es ein Programm. (lh)