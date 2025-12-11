Vogtländische Fete profitiert am meisten - aber auch ein Waschbär bekommt Geld

Die Falkensteiner Kirmes und der Tiergarten bekommen Geldspenden. Das Drei-Tage-Fest erhält rückwirkend Unterstützung für die Elektroinstallation.

Geldgeschenke von insgesamt 2410 Euro hat das Falkensteiner Rathaus erreicht. Nach entsprechender Beschlussfassung durften die Spenden jetzt ihren eigentlichen Empfängern zugehen. Eine Privatperson übernimmt ein Jahr die Patenschaft für einen Waschbären im Tiergarten. Das kostet 50 Euro. Der mit 2360 Euro größte Teil soll helfen, den Aufwand...