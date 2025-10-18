Vogtländische Musikinstrumente unter einem Dach mit Originalen von Ray Charles und Frank Zappa: Wie Vermona-Legenden ins Eboardmuseum Klagenfurt kamen

Auerbach
Joachim Otto ist seit Jahrzehnten Fan älterer Vermona-Produkte. Zwei Exemplare aus der einstigen Schönecker Instrumenten-Manufaktur hat er jetzt der weltweit größten Sammlung elektronischer Tasteninstrumente in Österreich übergeben.
Musik gehört für Joachim Otto seit jeher zum Leben. Das passende Equipment auch. Und ganz besonders eine vogtländische Marke mit langer Tradition. Seine Begeisterung für elektronische Vermona-Kleinorgeln hat der Auerbacher jetzt mit dem Inhaber eines Spezialmuseums im südösterreichischen Klagenfurt geteilt. Dorthin brachte Joachim Otto zwei...
