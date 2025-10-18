Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vogtländische Musikinstrumente unter einem Dach mit Originalen von Ray Charles und Frank Zappa: Wie Vermona-Legenden ins Eboardmuseum Klagenfurt kamen

Joachim Otto (links) bei der Instrumenten-Übergabe an Museumsleiter Gert Prix.
Joachim Otto (links) bei der Instrumenten-Übergabe an Museumsleiter Gert Prix. Bild: privat
Joachim Otto (links) bei der Instrumenten-Übergabe an Museumsleiter Gert Prix.
Joachim Otto (links) bei der Instrumenten-Übergabe an Museumsleiter Gert Prix. Bild: privat
Auerbach
Vogtländische Musikinstrumente unter einem Dach mit Originalen von Ray Charles und Frank Zappa: Wie Vermona-Legenden ins Eboardmuseum Klagenfurt kamen
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Joachim Otto ist seit Jahrzehnten Fan älterer Vermona-Produkte. Zwei Exemplare aus der einstigen Schönecker Instrumenten-Manufaktur hat er jetzt der weltweit größten Sammlung elektronischer Tasteninstrumente in Österreich übergeben.

Musik gehört für Joachim Otto seit jeher zum Leben. Das passende Equipment auch. Und ganz besonders eine vogtländische Marke mit langer Tradition. Seine Begeisterung für elektronische Vermona-Kleinorgeln hat der Auerbacher jetzt mit dem Inhaber eines Spezialmuseums im südösterreichischen Klagenfurt geteilt. Dorthin brachte Joachim Otto zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
1 min.
Old Socks laden zum Ostrock nach Auerbach
The Old Socks laden für diesen Samstag zum Ostrockkonzert in die Nicolaikirche Auerbach.
Die schönsten Balladen, die lyrischsten Texte, die rockigsten Stücke aus dem Osten Deutschlands gibt es diesen Samstag in der Nicolaikirche aufs Ohr.
Cornelia Henze
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
28.09.2025
4 min.
Oktoberfeststimmung im Vogtland: So viel Spaß hatten die Auerbacher bei ihrer „Hüttengaudi“-Einkaufsnacht
Das Team der Parfümerie Aurel hatte sich in Schale geschmissen: Katrin Persigehl, Gabriele Otto, Julia Renner, Kristin Otto, Heike Grünwald und Grit Steinbauer (von links).
Dirndl und Lederhosen waren am Samstagabend in der Auerbacher Innenstadt angesagt. Wie das „Hüttengaudi“-Konzept ankam und warum auch der Oberbürgermeister im originalen Bayern-Outfit erschien.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel