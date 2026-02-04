Vogtland erlebt kältesten Januar seit neun Jahren: Was heißt das für den Februar?

Nicht nur gefühlt hat 2026 einen richtigen Kaltstart hingelegt. Der Januar präsentierte sich so kalt wie lange nicht mehr. Wo man besonders bibbern musste und wie die Aussichten für den Februar sind.

Schnee bis in tiefere Lagen und frostig kalt. Der erste Monat des Jahres hat sich im Vogtland von seiner winterlichen Seite gezeigt. Nicht selbstverständlich, wenn man die letzten Jahre noch vor Augen hat. Der zurückliegende Januar war in der Region so kalt wie seit 2017 nicht mehr.