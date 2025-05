Vogtland-Landrat kann Versprechen nicht halten: Wäscherei-Auftrag des Kreisklinikums geht an Großkonzern, statt an heimische Firma

Der Landkreis hat wieder eine Dienstleistung an einen Großkonzern vergeben, und nicht an einen regionalen Bieter. Die Vergaberegeln zwangen dazu. Was der Verlierer der Ausschreibung dazu sagt.

Es geht um dreckige Wäsche. Davon wird im kreislichen Klinikum Obergöltzsch täglich eine Tonne gewaschen. Arzt- und Schwesternkittel, Bettwäsche und Handtücher von Patienten, Windeln und Zubehör von der Baby-Station. Nicht ganz blütenrein ist für Dr. Uwe Lorenz auch der harte Wettbewerb auf dem Wäschereimarkt. Seine Firma, die... Es geht um dreckige Wäsche. Davon wird im kreislichen Klinikum Obergöltzsch täglich eine Tonne gewaschen. Arzt- und Schwesternkittel, Bettwäsche und Handtücher von Patienten, Windeln und Zubehör von der Baby-Station. Nicht ganz blütenrein ist für Dr. Uwe Lorenz auch der harte Wettbewerb auf dem Wäschereimarkt. Seine Firma, die...