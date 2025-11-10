Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vorfahrt unter Alkoholeinfluss bei Werda missachtet: Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Unter Alkoholeinfluss hat ein 42-Jähriger bei Werda einen Unfall gebaut.
Unter Alkoholeinfluss hat ein 42-Jähriger bei Werda einen Unfall gebaut. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Unter Alkoholeinfluss hat ein 42-Jähriger bei Werda einen Unfall gebaut.
Unter Alkoholeinfluss hat ein 42-Jähriger bei Werda einen Unfall gebaut. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Auerbach
Vorfahrt unter Alkoholeinfluss bei Werda missachtet: Unfall mit 30.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Werda ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der mutmaßliche Verursacher unter Alkoholeinfluss stand.

Ein 42-jähriger Mann war laut Polizei gegen 17 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der S 315 aus Richtung Lottengrün unterwegs. Im Ortsteil Kottengrün wollte er die Oelsnitzer Straße geradeaus in Richtung Steinbruchstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Skoda, dessen 23-jähriger Fahrer Vorfahrt hatte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
20.10.2025
1 min.
Alkoholisierter Fahrer missachtet Vorfahrt in Plauener Bahnhofsvorstadt
Ein Mann hat unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut.
Ein BMW-Fahrer hat einen Unfall in Plauen verursacht. Wie es dazu kam und wie viel Alkohol er intus hatte.
Jonas Patzwaldt
30.09.2025
1 min.
Autofahrer bei Verkehrsunfall nahe Kottengrün schwer verletzt
Am Dienstagmorgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Die Feuerwehr musste den Verunglückten aus dem Wrack befreien.
Bernd Jubelt
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
Mehr Artikel