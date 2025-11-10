Vorfahrt unter Alkoholeinfluss bei Werda missachtet: Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Auerbach
In Werda ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der mutmaßliche Verursacher unter Alkoholeinfluss stand.
Ein 42-jähriger Mann war laut Polizei gegen 17 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der S 315 aus Richtung Lottengrün unterwegs. Im Ortsteil Kottengrün wollte er die Oelsnitzer Straße geradeaus in Richtung Steinbruchstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Skoda, dessen 23-jähriger Fahrer Vorfahrt hatte.
