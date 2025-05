Wandern - aber nicht nur: Wasserturm-Verein in Auerbacher Ortsteil überrascht mit neuem Konzept

Mit einem neuen Format startet der Förderverein Rebesgrüner Wasserturm in seine Veranstaltungssaison. Am 4. Mai wird nicht nur gewandert. Was neu dazu kommt.

Wandern hat der Förderverein Rebesgrüner Wasserturm schon lange im Programm. Ab der neuen Veranstaltungssaison mit Start am 4. Mai bekommt die gemeinschaftliche Freizeitaktivität Zuwachs. „Wir haben eine Ergänzung im Wanderkalender vorgenommen", kündigt Vereinschef Frank Heckel an. Das heißt: Es wird auch eine Strecke für Radler...