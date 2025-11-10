Warum in eine Auerbacher Grundschule Sport immer auf dem Stundenplan steht

Auerbach
Die Auerbacher Diesterweg-Grundschule gehört zu den bewegungsstärksten Bildungseinrichtungen Sachsens. Als eine von zehn holte sie den Titel „Sportfreundliche Schule“. Was ist dort anders?
Diesterweg-Grundschüler wissen, wie Siegen geht. Als einzige Schule im Vogtland haben die Auerbacher den Titel „Sportfreundliche Schule“ errungen - und dies nach 2006, 2007 und 2011 jetzt zum vierten Mal. Vertreter von zehn sächsischen Bildungseinrichtungen standen zur Auszeichnungsveranstaltung in der Dresdner Ballsportarena Seite an Seite:...
