Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportlehrerin Susann Stolpmann hat keine Mühe, die Kinder zum Bewegen zu animieren.
Sportlehrerin Susann Stolpmann hat keine Mühe, die Kinder zum Bewegen zu animieren. Bild: Sylvia Dienel
Sportlehrerin Susann Stolpmann hat keine Mühe, die Kinder zum Bewegen zu animieren.
Sportlehrerin Susann Stolpmann hat keine Mühe, die Kinder zum Bewegen zu animieren. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Warum in eine Auerbacher Grundschule Sport immer auf dem Stundenplan steht
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auerbacher Diesterweg-Grundschule gehört zu den bewegungsstärksten Bildungseinrichtungen Sachsens. Als eine von zehn holte sie den Titel „Sportfreundliche Schule“. Was ist dort anders?

Diesterweg-Grundschüler wissen, wie Siegen geht. Als einzige Schule im Vogtland haben die Auerbacher den Titel „Sportfreundliche Schule“ errungen - und dies nach 2006, 2007 und 2011 jetzt zum vierten Mal. Vertreter von zehn sächsischen Bildungseinrichtungen standen zur Auszeichnungsveranstaltung in der Dresdner Ballsportarena Seite an Seite:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
4 min.
Abitur vor 50 Jahren: Ehemalige gehen in Auerbach auf Spurensuche
Die Abläufe sind noch geläufig: Jochen Bittner (links) und Jürgen Hoffmann im einstigen Klassenzimmer.
Vor 50 Jahren haben sie zeitgleich in Auerbach Abiturprüfungen abgelegt. Jetzt kehrten um die 70 Absolventen der damaligen EOS „Geschwister Scholl“ an den Ort ihrer letzten vier Schuljahre zurück.
Sylvia Dienel
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
17:30 Uhr
3 min.
Von Trauerminute bis Trainerfrust: Welche fünf Dinge rund ums Derby VfB Auerbach gegen VFC Plauen aufgefallen sind
Die Kapitäne Valentin Sponer (VFC Plauen/rechts) und Amer Kadric (VfB Auerbach/links) führen die beiden Mannschaften aufs Feld.
Fan-Ausschreitungen haben das Fußballspiel überschattet. Dabei sorgte das 2:2 auch so für Gesprächsstoff. An welcher Stelle alle Fans Anstand bewiesen und warum es kein Pressekonferenz-Video gibt.
Monty Gräßler
Mehr Artikel