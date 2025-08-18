Was ist eigentlich Pferdefußball? Vogtländischer Pferdehof begeistert seine Gäste

Auerbach
Der Pferdehof Scholz in Neustadt hatte am Sonntag eine Schau ausgerichtet. An die 500 Gäste ließen sich das nicht entgehen. Ab wann es dort therapeutisches Reiten geben soll.
Fußball spielen oder reiten? Wer sich für beides interessiert, war zur 2. Pferdeschau auf dem Pferdehof Scholz am Neustädter Ortsrand gut aufgehoben. Als eines von etlichen Schaubildern bekamen Gäste am Sonntag ein seltenes Schauspiel zu sehen. Und das hieß Pferdefußball. Auch wenn kaum ein Tor fiel, der Spaß war riesengroß. Gut zwei...
