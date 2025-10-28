Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Was sich Vogtländer und Minister zu sagen hatten: „Man muss nicht jede Kräuterwiese kontrollieren“

Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch (Mitte) lud in der Kulturfabrik zum Gespräch ein.
Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch (Mitte) lud in der Kulturfabrik zum Gespräch ein. Bild: D. Rötzschke
Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch (Mitte) lud in der Kulturfabrik zum Gespräch ein.
Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch (Mitte) lud in der Kulturfabrik zum Gespräch ein. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Was sich Vogtländer und Minister zu sagen hatten: „Man muss nicht jede Kräuterwiese kontrollieren“
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch war Montagabend zu Gast in der Auerbacher Kulturfabrik. Besucher sprachen mit ihm über ihre Probleme. Und da gab es viele.

Die Tour war lang. Den ganzen Montag war Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) im Vogtland unterwegs gewesen. Er besuchte unter anderem die Hütegemeinschaft Oberes Vogtland sowie das Klärwerk Rodewisch. Abends stand er in der Auerbacher Kulturfabrik für Fragen aller Art zur Verfügung. Um die großen politischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
20.10.2025
2 min.
Sachsens Landwirtschaftsminister kommt ins Vogtland: „Ich möchte wissen, wo die Säge klemmt“
Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
CDU-Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch tourt am 27. Oktober durch den Landkreis. Dabei möchte er auch mit Bürgern ins Gespräch kommen.
Sabine Schott
16:00 Uhr
4 min.
Als Schäfer im Wolf-Revier Vogtland: „Wir klopfen auf Holz, wenn wir mit den Herden wieder im Stall sind“
Enrico und Nadine Adler - im Bild mit Wolfszaun - hüten gemeinsam mit sechs ausgebildeten Hunden 650 Schafe auf den Bergen rund um Klingenthal.
Welche Sorgen bereitet der Wolf den Tierhaltern im Vogtland? Sachsens Landwirtschaftsminister Georg Ludwig von Breitenbuch hat am Montagmorgen die Hütegemeinschaft Oberes Vogtland besucht.
Daniela Hommel-Kreißl
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel