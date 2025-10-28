Was sich Vogtländer und Minister zu sagen hatten: „Man muss nicht jede Kräuterwiese kontrollieren“

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch war Montagabend zu Gast in der Auerbacher Kulturfabrik. Besucher sprachen mit ihm über ihre Probleme. Und da gab es viele.

Die Tour war lang. Den ganzen Montag war Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) im Vogtland unterwegs gewesen. Er besuchte unter anderem die Hütegemeinschaft Oberes Vogtland sowie das Klärwerk Rodewisch. Abends stand er in der Auerbacher Kulturfabrik für Fragen aller Art zur Verfügung. Um die großen politischen...