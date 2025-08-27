Wechsel in Auerbach: Langjährige Stadträtin legt ihr Mandat nieder – wer ihren Platz nun übernimmt

Auerbach
Mehr als zehn Jahre gehörte Bettina Groth dem Auerbacher Stadtparlament an. Nun hat sie ihr Ehrenamt aus persönlichen Gründen beendet. Den Beerheidern will sie weiterhin treu bleiben.
Der Auerbacher Stadtrat hat am Montag ein langjähriges Mitglied verabschiedet. Die Stadträtin Bettina Groth (CDU) aus dem Ortsteil Beerheide hatte beantragt, ihr Ehrenamt auf eigenen Wunsch zu beenden. Wie Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) in der Ratssitzung sagte, habe sie diese Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen getroffen. An...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.