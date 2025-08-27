Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wechsel in Auerbach: Langjährige Stadträtin legt ihr Mandat nieder – wer ihren Platz nun übernimmt

Bettina Groth verlässt auf eigenen Wunsch den Auerbacher Stadtrat. Bild: David Rötzschke/Archiv
Bettina Groth verlässt auf eigenen Wunsch den Auerbacher Stadtrat. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Wechsel in Auerbach: Langjährige Stadträtin legt ihr Mandat nieder – wer ihren Platz nun übernimmt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Mehr als zehn Jahre gehörte Bettina Groth dem Auerbacher Stadtparlament an. Nun hat sie ihr Ehrenamt aus persönlichen Gründen beendet. Den Beerheidern will sie weiterhin treu bleiben.

Der Auerbacher Stadtrat hat am Montag ein langjähriges Mitglied verabschiedet. Die Stadträtin Bettina Groth (CDU) aus dem Ortsteil Beerheide hatte beantragt, ihr Ehrenamt auf eigenen Wunsch zu beenden. Wie Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) in der Ratssitzung sagte, habe sie diese Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen getroffen. An...
