  • Wegen Bauarbeiten: Bahnreisende im Vogtland brauchen in den nächsten Wochen viel Geduld

Ein Triebwagen der Vogtlandbahn: Die Züge werden jetzt häufig von Bussen ersetzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn: Die Züge werden jetzt häufig von Bussen ersetzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auerbach
Wegen Bauarbeiten: Bahnreisende im Vogtland brauchen in den nächsten Wochen viel Geduld
Von Sabine Schott
Pendelbusse statt Züge und längere Fahrzeiten - weshalb die Vogtländer bis in den Herbst hinein damit auf verschiedenen Streckenabschnitten rechnen müssen.

Nach den Sommerferien plant die Deutsche Bahn auf verschiedenen Streckenabschnitten umfangreiche Bauarbeiten. Bereits ab Freitag, 22 Uhr, müssen sich Bahnreisende deshalb auf Einschränkungen einstellen. Dann beginnen die Arbeiten an der Linie RB2 im Vogtlandnetz. Ab Montag wird an der Linie RB4 gearbeitet.
