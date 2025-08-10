Wegen Eichhörnchen: Verkehrsunfall bei Treuen

Bei einem Verkehrsunfall im Treuener Ortsteil Wetzelsgrün wurde am Samstagvormittag eine Frau leicht verletzt.

Gegen 11.30 Uhr ist am Sonnabend laut Polizeidirektion eine 61-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße 7810 von Gospersgrün in Richtung Wetzelsgrün unterwegs gewesen. Nach Angaben der Autofahrerin soll plötzlich ein Eichhörnchen über die Fahrbahn gelaufen sein. Beim abrupten Ausweichen sei sie nach rechts von der Straße abgekommen und...