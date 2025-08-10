Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwischen Wetzelsgrün und Gospersgrün ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.
Zwischen Wetzelsgrün und Gospersgrün ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zwischen Wetzelsgrün und Gospersgrün ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.
Zwischen Wetzelsgrün und Gospersgrün ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Auerbach
Wegen Eichhörnchen: Verkehrsunfall bei Treuen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Verkehrsunfall im Treuener Ortsteil Wetzelsgrün wurde am Samstagvormittag eine Frau leicht verletzt.

Gegen 11.30 Uhr ist am Sonnabend laut Polizeidirektion eine 61-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße 7810 von Gospersgrün in Richtung Wetzelsgrün unterwegs gewesen. Nach Angaben der Autofahrerin soll plötzlich ein Eichhörnchen über die Fahrbahn gelaufen sein. Beim abrupten Ausweichen sei sie nach rechts von der Straße abgekommen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
25.07.2025
2 min.
Deshalb war die A 72 bei Treuen im Vogtland am Freitag gesperrt
Am Freitagmittag kam es zu einem Stau auf der A 72 Richtung Hof.
Bei Treuen ist es zu einem kilometerlangen Stau auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hof gekommen. Was bisher bekannt ist.
Jonas Patzwaldt
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
27.06.2025
1 min.
45-Jähriger stößt mit Auto in Treuen gegen einen Baum
Die Polizei wurde zu einem Unfall nach Wetzelsgrün gerufen.
Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Hinweise auf den Unfallverursacher.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel