Welche Gemeinden im Vogtland wohl keine Windräder erhalten

Der Vorentwurf für den Flächennutzungsplan der vier Gemeinden im Verwaltungsverband Jägerswald ist beschlossen. Eine Neuerung gibt es bei landwirtschaftlicher Bebauung.

Der Verwaltungsverband Jägerswald ist dem Ziel eines gemeinsamen Flächennutzungsplans für seine Mitgliedsgemeinden Bergen, Werda, Theuma und Tirpersdorf ein ganzes Stück näher gekommen. Zur jüngsten Verbandsversammlung in Werda erklärten sich die Räte mit dem Werk einverstanden. Aufgestellt hat es das Chemnitzer Büro für Städtebau in... Der Verwaltungsverband Jägerswald ist dem Ziel eines gemeinsamen Flächennutzungsplans für seine Mitgliedsgemeinden Bergen, Werda, Theuma und Tirpersdorf ein ganzes Stück näher gekommen. Zur jüngsten Verbandsversammlung in Werda erklärten sich die Räte mit dem Werk einverstanden. Aufgestellt hat es das Chemnitzer Büro für Städtebau in...