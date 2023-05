Welche Mission das größte Auge im Weltall im Rodewischer Planetarium hat

Das James-Webb-Weltraumteleskop von Nasa und Esa gilt als derzeit leistungsstärkstes Teleskop im All. Es macht sichtbar, was Vorgänger Hubble in der Art nicht gelang: Mittels Infrarotstrahlung könnte die Menschheit bald erfahren, wie ein Stern geboren wird. Alle Astronomie- und Wissenschaft-Begeisterten können vom 18. bis 24. Oktober dieses Jahres...