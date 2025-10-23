Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wie wär’s mit Himbeeren innen drin? - Worauf die Vogtländer bei ihrem Stollen am meisten abfahren

André Bernatzky (links) und Michael Seidel bewerten die Stollen auch nach Aussehen und Geruch.
André Bernatzky (links) und Michael Seidel bewerten die Stollen auch nach Aussehen und Geruch. Bild: David Rötzschke
André Bernatzky (links) und Michael Seidel bewerten die Stollen auch nach Aussehen und Geruch.
André Bernatzky (links) und Michael Seidel bewerten die Stollen auch nach Aussehen und Geruch. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Wie wär’s mit Himbeeren innen drin? - Worauf die Vogtländer bei ihrem Stollen am meisten abfahren
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bäckerinnung veranstaltete am Donnerstag in Auerbach eine Stollenprüfung. Wie unterscheidet sich das vogtländische Gebäck von anderen sächsischen Stollen? Und wird es dieses Jahr teurer?

Man darf nicht glauben, dass André Bernatzky einfach so reinbeißt. Prüfend drückt der Leiter der Sächsischen Bäckerfachschule Dresden mit dem Finger auf das Stollenstück, führt es erst einmal zur Nase und riecht daran. Erst dann beißt er hinein. Bernatzky ist am Donnerstag als Experte zur Stollenprüfung der Bäckerinnung Vogtland in das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
4 min.
Bäcker im Vogtland erleichtert: Steuer auf Stollenverpackung kommt vorerst nicht
Jörg Schürer aus Muldenhammer ist Vorsitzender der Bäckerinnung im Vogtland.
Sind 750 Gramm Weihnachtsstollen ein Essen, das man in der Pause mal eben auf dem Gehweg vorm Laden verputzt? Nein, sagen die vogtländischen Bäcker und sind froh, dass die To-go-Steuer ausgesetzt ist.
Daniela Hommel-Kreißl
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel