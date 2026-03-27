Vogtland: Würden Sie ein Brot beim Discounter kaufen, Herr Bäcker-Obermeister?

Plauen
Oft entscheidet der Preis, was man einkauft und vor allem wo. Das spüren auch die Handwerksbäcker im Vogtland. Aber würden sie selbst industriell hergestelltes Brot essen? Das sagt der Innungs-Chef.
Die alljährliche Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung ist ein beliebter Termin für die Mitgliedsbetriebe. Da kommt man gern zusammen, präsentiert neue Kreationen und lässt Klassiker wie Misch- oder Roggenbrot von einem erfahrenen Prüfer bewerten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.