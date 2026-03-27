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Jörg Schürer aus Morgenröthe-Rautenkranz ist Obermeister der vogtländischen Bäckerinnung. Eines der beliebtesten Produkte bei seinen Kunden ist das Kutscherradbrot, sagt er.
Jörg Schürer aus Morgenröthe-Rautenkranz ist Obermeister der vogtländischen Bäckerinnung. Eines der beliebtesten Produkte bei seinen Kunden ist das Kutscherradbrot, sagt er. Foto: Ellen Liebner
Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung: Test von 60 Sorten an einem Vormittag.
Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung: Test von 60 Sorten an einem Vormittag. Foto: Ellen Liebner
Brotprüfer André Bernatzky leitet die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Sachsen.
Brotprüfer André Bernatzky leitet die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Sachsen. Foto: Ellen Liebner
Jörg Schürer aus Morgenröthe-Rautenkranz ist Obermeister der vogtländischen Bäckerinnung. Eines der beliebtesten Produkte bei seinen Kunden ist das Kutscherradbrot, sagt er.
Jörg Schürer aus Morgenröthe-Rautenkranz ist Obermeister der vogtländischen Bäckerinnung. Eines der beliebtesten Produkte bei seinen Kunden ist das Kutscherradbrot, sagt er. Foto: Ellen Liebner
Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung: Test von 60 Sorten an einem Vormittag.
Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung: Test von 60 Sorten an einem Vormittag. Foto: Ellen Liebner
Brotprüfer André Bernatzky leitet die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Sachsen.
Brotprüfer André Bernatzky leitet die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Sachsen. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Vogtland: Würden Sie ein Brot beim Discounter kaufen, Herr Bäcker-Obermeister?
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Oft entscheidet der Preis, was man einkauft und vor allem wo. Das spüren auch die Handwerksbäcker im Vogtland. Aber würden sie selbst industriell hergestelltes Brot essen? Das sagt der Innungs-Chef.

Die alljährliche Brotprüfung der vogtländischen Bäckerinnung ist ein beliebter Termin für die Mitgliedsbetriebe. Da kommt man gern zusammen, präsentiert neue Kreationen und lässt Klassiker wie Misch- oder Roggenbrot von einem erfahrenen Prüfer bewerten.
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