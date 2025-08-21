Wirt wirft hin und schließt Lokal und Geschäft im Vogtland

Aus ist es mit dem „Genuss im Fachwerk“ in Rodewisch. An der Eingangstür gibt der Wirt den Grund dafür an mit „Wegen Krankheit geschlossen“. Aber stimmt das auch?

„Da macht keiner mehr auf", meinen zwei Möbelpacker, die gerade in die obere Etage des Fachwerkhauses ein Sofa hieven. „Insolvenz" murmelt einer der Packer, weist auf das Schild „Wegen Krankheit geschlossen" und schüttelt ungläubig mit dem Kopf. In einem Haus an der Rützengrüner Straße geht ein Fenster auf. Auch da will der...