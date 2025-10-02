Wohin am Wochenende im Vogtland - Mit der „Wilden Hilde“ abfeiern oder doch lieber Fisch essen?

Auerbach
Zum Tag der Deutschen Einheit stehen im Vogtland zahlreiche Veranstaltungen an. Einige haben mit dem Anlass des Feiertags zu tun. Aber nicht alle. Wo man Fisch kaufen oder Steampunk begegnen kann.
Einheitsfest in Mödlareuth: Interessierte Vogtländer können am 3. und 4. Oktober erstmals einen Vorab-Blick in das Erdgeschoss des neuen, noch nicht eröffneten Deutsch-Deutschen Museums werfen. Offiziell geht es dort erst am 9. November los.
