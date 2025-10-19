Wohl einmalig im Vogtland: Kirmesgäste röhren lautstark um die Wette

Auerbach
Reumtengrün hat zur Hirschbrunft-Meisterschaft am Freitagabend den stimmkräftigsten „Geweihträger“ gesucht. Eingebettet war das Spektakel zum dritten Mal in Kirmesfeierlichkeiten.
Voriges Jahr hat sich Moritz Rau noch mit dem Vizesiegertreppchen zufriedengeben müssen. Diesmal stand er ganz oben. Zur 3. Reumtengrüner Hirschbrunft-Meisterschaft holte der Elfjährige seinen Vater Alexander vom Thron. Vier Kandidaten waren am Freitagabend zum Wettröhren in der Reumtengrüner Turnhalle angetreten. Wie schon die beiden ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.