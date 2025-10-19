Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Willen zum Sieg: Moritz Rau (rechts) und seine Gießkanne machten die besten Töne.
Mit dem Willen zum Sieg: Moritz Rau (rechts) und seine Gießkanne machten die besten Töne. Bild: Sylvia Dienel
Mit dem Willen zum Sieg: Moritz Rau (rechts) und seine Gießkanne machten die besten Töne.
Mit dem Willen zum Sieg: Moritz Rau (rechts) und seine Gießkanne machten die besten Töne. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Wohl einmalig im Vogtland: Kirmesgäste röhren lautstark um die Wette
Von Sylvia Dienel
Reumtengrün hat zur Hirschbrunft-Meisterschaft am Freitagabend den stimmkräftigsten „Geweihträger“ gesucht. Eingebettet war das Spektakel zum dritten Mal in Kirmesfeierlichkeiten.

Voriges Jahr hat sich Moritz Rau noch mit dem Vizesiegertreppchen zufriedengeben müssen. Diesmal stand er ganz oben. Zur 3. Reumtengrüner Hirschbrunft-Meisterschaft holte der Elfjährige seinen Vater Alexander vom Thron. Vier Kandidaten waren am Freitagabend zum Wettröhren in der Reumtengrüner Turnhalle angetreten. Wie schon die beiden ersten...
