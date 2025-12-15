MENÜ
Der Ellefelder Wünschebaum ist startklar, braucht aber noch etwas Festschmuck. Gebaut haben ihn Andreas Kühn (links) und Thomas Dressel.
Der Ellefelder Wünschebaum ist startklar, braucht aber noch etwas Festschmuck. Gebaut haben ihn Andreas Kühn (links) und Thomas Dressel. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Wunschkonzert der ganz anderen Art: Geben und Nehmen auf Vogtländisch
Von Sylvia Dienel
Zur Ellefelder Schlossweihnacht am Samstag hat ein Wünschebaum seinen Auftritt. Bis dahin können Briefumschläge abgegeben werden. Wer Wünsche erfüllen möchte, nimmt einen oder mehrere mit nach Hause.

Die Ellefelder Schlossweihnacht rückt näher. Und mit ihr eine Premiere: Zwischen Ständen, Buden und Feuerschalen wird diesmal ein Wünschebaum aufgestellt. Bis zu Veranstaltungsbeginn nimmt er kleine Herzenswünsche entgegen. Los geht es rund um das Obere Schloss Punkt 14 Uhr am Samstagnachmittag. Hinter der Geschenkeaktion steckt der örtliche...
