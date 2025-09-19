Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Zehn Jahre nach der Tat: Wie die Polizei einem Vergewaltiger aus dem Vogtland auf die Spur kam

Sebastian R. vor seiner Verurteilung zu sieben Jahren Haft wegen Vergewaltigung und weiteren Straftaten.
Sebastian R. vor seiner Verurteilung zu sieben Jahren Haft wegen Vergewaltigung und weiteren Straftaten. Bild: Tobias Wolf
Sebastian R. vor seiner Verurteilung zu sieben Jahren Haft wegen Vergewaltigung und weiteren Straftaten.
Sebastian R. vor seiner Verurteilung zu sieben Jahren Haft wegen Vergewaltigung und weiteren Straftaten. Bild: Tobias Wolf
Auerbach
Zehn Jahre nach der Tat: Wie die Polizei einem Vergewaltiger aus dem Vogtland auf die Spur kam
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Missbrauch, Spannervideos und Einbrüche: Das Landgericht Dresden hat einen 36-jährigen Familienvater zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, der in einer Art Doppelleben junge Frauen ins Visier nahm.

Das Landgericht Dresden hat den Vogtländer Sebastian R. zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt - wegen Vergewaltigung mit Körperverletzung, schweren Wohnungseinbruchs, Hausfriedensbruchs und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich in sieben Fällen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
10 min.
Spionageprozess gegen Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah: „007“ oder „08/15“?
In Handschellen wird Jian G. in den Gerichtssaal geführt. Der frühere Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah soll als Agent für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben.
Jian G. soll im Auftrag Chinas spioniert haben. Der frühere EU-Parlamentsassistent von AfD-Mann Maximilian Krah bestreitet das vor Gericht. Das Verfahren erinnert an einen Agentenroman – inklusive Geliebter. Welche Rolle spielte die Frau am Flughafen?
Tobias Wolf
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
18.07.2025
2 min.
Anklage: Nachts bei Frauen eingestiegen, eine Dresdnerin vergewaltigt und bei einer Vogtländerin Fotos gemacht
Im Schutz der Nacht soll ein heute 36-Jähriger bei drei Frauen in Sachsen eingestiegen sein.
Es ist der Albtraum vieler Frauen schlechthin: Nachts im Schlaf von einem Einbrecher in der eigenen Wohnung heimgesucht und vergewaltigt zu werden. Gegen einen 36-Jährigen ist jetzt kürzlich in Dresden Anklage erhoben worden.
Jürgen Becker
Mehr Artikel