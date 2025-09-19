Zehn Jahre nach der Tat: Wie die Polizei einem Vergewaltiger aus dem Vogtland auf die Spur kam

Missbrauch, Spannervideos und Einbrüche: Das Landgericht Dresden hat einen 36-jährigen Familienvater zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, der in einer Art Doppelleben junge Frauen ins Visier nahm.

Das Landgericht Dresden hat den Vogtländer Sebastian R. zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt - wegen Vergewaltigung mit Körperverletzung, schweren Wohnungseinbruchs, Hausfriedensbruchs und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich in sieben Fällen. Das Landgericht Dresden hat den Vogtländer Sebastian R. zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt - wegen Vergewaltigung mit Körperverletzung, schweren Wohnungseinbruchs, Hausfriedensbruchs und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich in sieben Fällen.