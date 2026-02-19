MENÜ
  • Terrorprozess gegen „Sächsische Separatisten“: Plan-Spiele für ein „Viertes Reich“?

Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Sächsische Separatisten“ hat das Gericht in Dresden mehr als 60 Verhandlungstage angesetzt.
Anfang November 2024 flogen Polizisten die mutmaßlichen Mitglieder der „Sächsischen Separatisten“ per Helikopter zur Haftvorführung am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Oberstaatsanwalt Stephan Stolzhäuser von der Bundesanwaltschaft führt das Terrorverfahren für die Anklägerseite.
Strategie „Druck machen“: Pressekonferenz der Hättasch-Verteidiger Mike Thümmler, Dubravko Mandic und Till Weckmüller sowie des Verteidigers von Jörg S., Martin Kohlmann.
Sachsen
Terrorprozess gegen „Sächsische Separatisten“: Plan-Spiele für ein „Viertes Reich“?
Von Tobias Wolf
Scharfe Attacken, sich harmlos gebende Angeklagte: Im Verfahren gegen die „Sächsischen Separatisten“ in Dresden hat die Beweisaufnahme noch nicht begonnen, aber die Verteidigung spricht von einem „Schauprozess“. Der mutmaßliche Kopf will nur ein harmloser Fantast gewesen sein.

Jugendliches Interesse an Freiluftaktivitäten und militärischen Dingen, die Trennung der Eltern, Probleme mit dem Vater: Das Bild, das Jörg S. von sich zeichnet, sieht harmloser aus, als es die Terroranklage gegen den 24-Jährigen aus Brandis bei Leipzig nahelegt. Mit dünnem Oberlippenbart, die Haare rechts gescheitelt, erinnert er an einen...
