Zu Gast im Bienenstock - Besucher strömen ins neue Heim der Auerbacher Diakonie

Seit 2021 wird das ehemalige Schützenhaus in den Wohnsitz für Senioren umgebaut. Am Freitag konnte man einen Blick in das unfertige Innere werfen. Hunderte Besucher waren da. Worüber sie grummelten.

Die platzsparende Garderobe hinter der Wohnungstür hat es der Besucherin aus Auerbach besonders angetan. Sachte bewegt sie die Tür hin und her und prüft, wie weit sie aufgeht. „Ich finde die Wohnung tatsächlich sehr schön", sagt sie. Sie ist mit ihrem Mann am Freitag zum Tag der offenen Tür ins Keffel-Haus gekommen. Eigentlich wäre Tag...