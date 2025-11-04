Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine 15-Jährige wurde bei einem Unfall in Rodewisch verletzt.
Eine 15-Jährige wurde bei einem Unfall in Rodewisch verletzt. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Eine 15-Jährige wurde bei einem Unfall in Rodewisch verletzt.
Eine 15-Jährige wurde bei einem Unfall in Rodewisch verletzt. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Auerbach
Zwei 15-Jährige auf Simson-Mopeds bei Unfall in Rodewisch gestürzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fahrerin einer Schwalbe musste ins Krankenhaus. Was war passiert?

Zwei 15-jährige Mopedfahrerinnen sind am Montag, 3. November, bei einem Verkehrsunfall in Rodewisch gestürzt. Darüber hat die Polizei berichtet. Geschehen ist der Unfall auf der Wernesgrüner Straße. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Bachstraße, als eine der Jugendlichen mit ihrer Simson-Schwalbe nicht mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
13.09.2025
1 min.
Mehrere Jugendliche bei Unfall mit Simson-Mopeds in Lichtenau verletzt
Eine Simson S 51 B. Mehrere Mopeds des Herstellers waren in einen Unfall in Lichtenau verwickelt.
Vier Kleinkrafträder unternahmen eine gemeinsame Ausfahrt. Ein Fahrer stürzte, ein zweiter erfasste ihn.
Benjamin Lummer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
17:10 Uhr
1 min.
Zwei Autos nach Unfall in Plauen abschleppreif
Der Schaden bei dem Unfall ist vergleichsweise hoch.
Die Fahrzeuge sind an der Kreuzung Gartenstraße/Moritzstraße kollidiert. Wie es dazu kam.
Lutz Kirchner
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel