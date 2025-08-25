Zwei-Wochen-Streik in Wernesgrüner Brauerei beendet: Wie hoch das Gehaltsplus jetzt ausfällt

Auerbach
Der längste Streik seit Jahrzehnten in der Brauindustrie ist vorbei. Gewerkschaft und Arbeitgeberseite haben sich im Tarifkonflikt geeinigt. Was das für die Beschäftigten der Brauereien bedeutet.
Nach fast zwei Wochen ist der Streik in einigen sächsischen Brauereien beendet. Die Beschäftigten der Bierproduzenten, darunter auch der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland, befanden sich seit dem 13. August im Arbeitskampf. Hintergrund war der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem für das Tarifgebiet...
