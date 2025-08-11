Zwischen Bar-Job und Techno-Beats: So erlebte diese Vogtländerin das Sonne-Mond-Sterne-Festival an der Bleilochtalsperre

Auerbach
Nele-Marie Kraus aus Grünbach hat geholfen, 40.000 Besucher des SMS-Festivals in Saalburg zu bewirten. Ihre Geschichten von der Bar sind ebenso erfrischend wie die Drinks.
Ein kühles Bier, ein freundliches Lächeln – und schon kann die Party an der thüringischen Bleilochtalsperre weitergehen: Beim „Sonne-Mond-Sterne“-Festival (SMS) am vergangenen Wochenende sorgte eine freundliche Vogtländerin für solche sympathischen wie zügige Augenblicke. Hinter der Bar vor der riesigen Hauptbühne reicht Nele-Marie...
