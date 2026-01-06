MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Zwischen Farbtöpfen groß geworden: Wie sich ein Betrieb im Vogtland ein Jahrhundert halten kann

Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank.
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank. Bild: Silvia Kölbel
Michael Blank beherrscht die Ritztechnik noch, mit der er die Bürotür verziert hat.
Michael Blank beherrscht die Ritztechnik noch, mit der er die Bürotür verziert hat. Bild: Silvia Kölbel
Derartige kunstvolle Muster kommen heute kaum noch zum Einsatz.
Derartige kunstvolle Muster kommen heute kaum noch zum Einsatz. Bild: Silvia Kölbel
Michael Blank hat für seine Meisterarbeit Schablonen anfertigen müssen.
Michael Blank hat für seine Meisterarbeit Schablonen anfertigen müssen. Bild: Silvia Kölbel
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank.
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank. Bild: Silvia Kölbel
Michael Blank beherrscht die Ritztechnik noch, mit der er die Bürotür verziert hat.
Michael Blank beherrscht die Ritztechnik noch, mit der er die Bürotür verziert hat. Bild: Silvia Kölbel
Derartige kunstvolle Muster kommen heute kaum noch zum Einsatz.
Derartige kunstvolle Muster kommen heute kaum noch zum Einsatz. Bild: Silvia Kölbel
Michael Blank hat für seine Meisterarbeit Schablonen anfertigen müssen.
Michael Blank hat für seine Meisterarbeit Schablonen anfertigen müssen. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Zwischen Farbtöpfen groß geworden: Wie sich ein Betrieb im Vogtland ein Jahrhundert halten kann
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael und Torsten Blank leiten einen Malerbetrieb in Wildenau. Heute erfüllen Maler ganz andere Kundenwünsche als vor 100 Jahren. Der Beruf ist aber anspruchsvoll geblieben. Was heute anders ist.

Der Beruf des Malers gehört zu den anspruchsvollsten Handwerksberufen. Das sagen Michael und Torsten Blank aus Wildenau. Sie müssen es wissen, denn ihr Familienbetrieb besteht seit 100 Jahren. Sie sind quasi zwischen Farbtöpfen, Pinseln, Bürsten und Leitern groß geworden. Es gab nie einen Zweifel daran, dass sie genau diesen Beruf ergreifen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2025
2 min.
Warum ein Vogtlanddorf die Schwimmbadsanierung verschieben muss
Die Fugen der Natursteinmauer des Beckens müssen jedes Jahr ausgebessert werden.
Eigentlich braucht das Freibad Wildenau dringend eine Beckensanierung. Doch vorerst fehlt dafür das Geld. Bleiben wenigstens die Eintrittspreise niedrig?
Silvia Kölbel
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
13.02.2025
2 min.
Ein Brunnen für das Freibad Wernesgrün
Was in Wernesgrün gut klappt, soll auch Wildenau helfen.
Das Wernesgrüner Freibad hat schon einen Brunnen. Wildenau soll einen bekommen. Was sich die Gemeinde davon verspricht.
Silvia Kölbel
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel