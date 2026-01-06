Michael und Torsten Blank leiten einen Malerbetrieb in Wildenau. Heute erfüllen Maler ganz andere Kundenwünsche als vor 100 Jahren. Der Beruf ist aber anspruchsvoll geblieben. Was heute anders ist.

Der Beruf des Malers gehört zu den anspruchsvollsten Handwerksberufen. Das sagen Michael und Torsten Blank aus Wildenau. Sie müssen es wissen, denn ihr Familienbetrieb besteht seit 100 Jahren. Sie sind quasi zwischen Farbtöpfen, Pinseln, Bürsten und Leitern groß geworden. Es gab nie einen Zweifel daran, dass sie genau diesen Beruf ergreifen,...