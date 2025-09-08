160 Liter Beeren, 75 Bleche Kuchen: Leckereien aus Schwarzbeeren sorgen auf Aschberg für Ansturm

Oberes Vogtland
Das 22. Schwarzbeerfest in Klingenthal war ganz nach dem Geschmack der Vogtländer.
Das 22. Schwarzbeerfest in Klingenthal lockte am Samstag viele hungrige Besucher zur Jugendherberge – und das trotz des mühsamen Aufstiegs oder der etwas umständlichen Anfahrt über die Goethestraße. Beides lohnte allemal, denn der Verein der Aschbergfreunde bot diverse Leckereien mit und aus Schwarzbeeren an.
