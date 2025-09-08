Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorfreude bei Maria Strobel (links) und Sonja Gottschlich auf Windbeutel mit Schwarzbeeren.
Vorfreude bei Maria Strobel (links) und Sonja Gottschlich auf Windbeutel mit Schwarzbeeren. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
160 Liter Beeren, 75 Bleche Kuchen: Leckereien aus Schwarzbeeren sorgen auf Aschberg für Ansturm
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 22. Schwarzbeerfest in Klingenthal war ganz nach dem Geschmack der Vogtländer.

Das 22. Schwarzbeerfest in Klingenthal lockte am Samstag viele hungrige Besucher zur Jugendherberge – und das trotz des mühsamen Aufstiegs oder der etwas umständlichen Anfahrt über die Goethestraße. Beides lohnte allemal, denn der Verein der Aschbergfreunde bot diverse Leckereien mit und aus Schwarzbeeren an.
