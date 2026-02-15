MENÜ
Im Bösenbrunner Rittergut sind nach der Instandsetzung des barocken Daches die Fledermäuse zurückgekehrt.
Im Bösenbrunner Rittergut sind nach der Instandsetzung des barocken Daches die Fledermäuse zurückgekehrt. Bild: Symbolfoto: Markus Pfeifer/Archiv
Im Rittergut Bösenbrunn soll das rechte Fenster des Giebels zur Drödaer Straße einer neuen Eingangstür weichen.
Im Rittergut Bösenbrunn soll das rechte Fenster des Giebels zur Drödaer Straße einer neuen Eingangstür weichen. Bild: Ronny Hager
Der Ofen aus der Zeit um 1900 im Saal des Bösenbrunner Rittergutes.
Der Ofen aus der Zeit um 1900 im Saal des Bösenbrunner Rittergutes. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
300 Jahre alte Großbaustelle im Vogtland: Erste Bewohner eingezogen
Von Ronny Hager
Im Rittergut Bösenbrunn läuft der zweite Bauabschnitt. Der Einbau der neuen Stahltreppe wird die nächste große Aufgabe. Die Restauratoren haben ihren Bericht vorgelegt - und Interessantes entdeckt.

Angelika Kern freut sich über Dreck. „Vielleicht denken Sie, ich habe einen Vogel“, sagte die bauleitende Architektin bei der Sanierung des Rittergutes Bösenbrunn. Aber ein Gang ins sanierte Dachgeschoss des fast 300 Jahre alten Barockbaus hat der Dresdnerin ein Glücksgefühl beschert: Denn auf den Dielen landen eindeutig...
