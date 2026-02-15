300 Jahre alte Großbaustelle im Vogtland: Erste Bewohner eingezogen

Im Rittergut Bösenbrunn läuft der zweite Bauabschnitt. Der Einbau der neuen Stahltreppe wird die nächste große Aufgabe. Die Restauratoren haben ihren Bericht vorgelegt - und Interessantes entdeckt.

Angelika Kern freut sich über Dreck. „Vielleicht denken Sie, ich habe einen Vogel“, sagte die bauleitende Architektin bei der Sanierung des Rittergutes Bösenbrunn. Aber ein Gang ins sanierte Dachgeschoss des fast 300 Jahre alten Barockbaus hat der Dresdnerin ein Glücksgefühl beschert: Denn auf den Dielen landen eindeutig... Angelika Kern freut sich über Dreck. „Vielleicht denken Sie, ich habe einen Vogel“, sagte die bauleitende Architektin bei der Sanierung des Rittergutes Bösenbrunn. Aber ein Gang ins sanierte Dachgeschoss des fast 300 Jahre alten Barockbaus hat der Dresdnerin ein Glücksgefühl beschert: Denn auf den Dielen landen eindeutig...