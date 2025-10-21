Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Störe im Wert von 50.000 Euro wurden in Markneukirchen gestohlen.
Störe im Wert von 50.000 Euro wurden in Markneukirchen gestohlen. Bild: Patrick Pleul/dpa
Oberes Vogtland
50.000 Euro Schaden: Polizei meldet ungewöhnlichen Tier-Diebstahl im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben im Oberen Vogtland dutzende Lebewesen entwendet. Der Abtransport muss laut Polizei auffällig gewesen sein.

Die Verladung der Beute muss ausgesprochen aufwändig gewesen sein: Im Oberen Vogtland haben Unbekannte dutzende Fische aus mehreren Teichen gestohlen. Dabei handelt es sich um etwa 40 Störe, die in drei Gewässern an der Wernitzgrüner Straße in Markneukirchen zur Kaviarproduktion gehalten wurden. Die Größe der Tiere wird mit bis zu 1,50...
