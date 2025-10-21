50.000 Euro Schaden: Polizei meldet ungewöhnlichen Tier-Diebstahl im Vogtland

Unbekannte haben im Oberen Vogtland dutzende Lebewesen entwendet. Der Abtransport muss laut Polizei auffällig gewesen sein.

Die Verladung der Beute muss ausgesprochen aufwändig gewesen sein: Im Oberen Vogtland haben Unbekannte dutzende Fische aus mehreren Teichen gestohlen. Dabei handelt es sich um etwa 40 Störe, die in drei Gewässern an der Wernitzgrüner Straße in Markneukirchen zur Kaviarproduktion gehalten wurden. Die Größe der Tiere wird mit bis zu 1,50...