Adorfer „Rathskeller“ vor Wiedereröffnung: Zum Stadtfest gibt‘s einen Vorgeschmack

Für die Wiedereröffnung des Adorfer „Rathskellers“ läuft der Countdown: Anfang Oktober will Gastronom Horst-Jürgen Engel das beliebte Restaurant wieder mit Leben füllen. Für ihn geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag: Nachdem der Adorfer Stadtrat am Montag Ja zum Pachtvertrag sagte und das Papier am Dienstag unterzeichnet werden...