Freuen sich auf den Neustart: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Gastronom Horst-Jürgen Engel (re.). Bild: Johannes Schmidt
Freuen sich auf den Neustart: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Gastronom Horst-Jürgen Engel (re.). Bild: Johannes Schmidt
Freuen sich auf den Neustart: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Gastronom Horst-Jürgen Engel (re.).
Freuen sich auf den Neustart: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Gastronom Horst-Jürgen Engel (re.). Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Adorfer „Rathskeller“ vor Wiedereröffnung: Zum Stadtfest gibt‘s einen Vorgeschmack
Von Tino Beyer und Daniela Hommel-Kreißl
Für die Gaststätte im Rathaus hat Gastronom Horst-Jürgen Engel am Dienstag den Pachtvertrag unterschrieben. Was er zum Adorfer Stadtfest am Samstag vorhat.

Für die Wiedereröffnung des Adorfer „Rathskellers“ läuft der Countdown: Anfang Oktober will Gastronom Horst-Jürgen Engel das beliebte Restaurant wieder mit Leben füllen. Für ihn geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag: Nachdem der Adorfer Stadtrat am Montag Ja zum Pachtvertrag sagte und das Papier am Dienstag unterzeichnet werden...
