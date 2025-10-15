Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Lauterbacher Straße zwischen Schönbrunn und Hohem Kreuz bricht immer wieder ab.
Die Lauterbacher Straße zwischen Schönbrunn und Hohem Kreuz bricht immer wieder ab. Bild: Ronny Hager
Die Lauterbacher Straße zwischen Schönbrunn und Hohem Kreuz bricht immer wieder ab.
Die Lauterbacher Straße zwischen Schönbrunn und Hohem Kreuz bricht immer wieder ab. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Ärger um zerfahrene Straße in Schönbrunn: Was nutzt Tonnage-Begrenzung?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lauterbacher Straße wird immer wieder durch Schwerverkehr in Mitleidenschaft gezogen. Im Ort bangen Anwohner um die Sicherheit gerade von Kindern.

Eine kleine Straße und große Fahrzeuge: Die Lauterbacher Straße zwischen Hohem Kreuz und Schönbrunn wird viel genutzt - gerade auch durch den landwirtschaftlichen Verkehr. Das nahegelegene Hofgut Eichigt benötigt die Straße, um bestimmte Flächen zu erreichen. Der Fahrbahn ist die starke Belastung anzusehen: Bankette, die immer mehr kaputt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
08.10.2025
1 min.
Stühlerücken im Gemeinderat Bösenbrunn
André Schlott (vordere Reihe. ganz rechts im Bild) scheidet aus dem Gemeinderat aus.
Der bisherige Abgeordnete André Schlott (Action Bürger Schönbrunn) wohnt nicht mehr in der Gemeinde. Daher muss er aus dem Parlament ausscheiden.
Ronny Hager
15:45 Uhr
4 min.
Bürgerhaus-Gebühr für Private verdreifacht: Protest aus Schönbrunn
Die private Vermietung des Bürgerhauses Schönbrunn soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Dagegen gibt es im Ort Widerstand und eine Unterschriftenaktion.
Die Nutzung soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Der Beschluss ist im November geplant. Der Bürgermeister will daran festhalten - gibt aber den Einwohnern in einem zentralen Punkt recht.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel