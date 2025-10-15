Ärger um zerfahrene Straße in Schönbrunn: Was nutzt Tonnage-Begrenzung?

Die Lauterbacher Straße wird immer wieder durch Schwerverkehr in Mitleidenschaft gezogen. Im Ort bangen Anwohner um die Sicherheit gerade von Kindern.

Eine kleine Straße und große Fahrzeuge: Die Lauterbacher Straße zwischen Hohem Kreuz und Schönbrunn wird viel genutzt - gerade auch durch den landwirtschaftlichen Verkehr. Das nahegelegene Hofgut Eichigt benötigt die Straße, um bestimmte Flächen zu erreichen. Der Fahrbahn ist die starke Belastung anzusehen: Bankette, die immer mehr kaputt...