Regionale Nachrichten und News
  • „Alles, was das Leben schön macht“: Kunsthaus in Eschenbach bietet wieder regelmäßig Veranstaltungen an

Oliver Möhwald hat das Kunsthaus in Eschenbach übernommen und führt es unter dem Namen Kunsthaus OM.
Oliver Möhwald hat das Kunsthaus in Eschenbach übernommen und führt es unter dem Namen Kunsthaus OM. Bild: Johannes Schmidt
Oliver Möhwald hat das Kunsthaus in Eschenbach übernommen und führt es unter dem Namen Kunsthaus OM.
Oliver Möhwald hat das Kunsthaus in Eschenbach übernommen und führt es unter dem Namen Kunsthaus OM. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
„Alles, was das Leben schön macht“: Kunsthaus in Eschenbach bietet wieder regelmäßig Veranstaltungen an
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Joanna Tuulia eröffnet die neue Kunsthaus-Saison am Freitag mit einem „Konzert für die Seele“. Was sich Eigentümer Oliver Möhwald darüber hinaus alles vorstellt.

Oliver Möhwald hat dem Kunsthaus in Eschenbach wieder neues Leben eingehaucht. „Ich möchte einen Raum schaffen für Begegnungen, Kunst und natürlich auch Kultur sowie alles, was guttut. Und da gehört nicht nur die körperliche Gesundheit dazu, sondern auch die seelische“, sagt der 54-Jährige.
