An welchen Straßen dieses Jahr in Bösenbrunn gebaut wird

Den Unterhalt und das Beseitigen von Schäden an kommunalen Straßen vergibt der Gemeinderat komplett an eine Firma. Die Beschlussvorlage dazu sorgte bei Abgeordneten für Irritationen.

Die Gemeinde Bösenbrunn lässt dieses Jahr an neun kommunalen Straßen Schäden beseitigen. Den Auftrag für alle Arbeiten vergaben die Abgeordneten für 24.100 Euro brutto an die Firma HHS Riedel aus Leubetha. Das Unternehmen hatte als einziges ein Angebot abgegeben. In Ottengrün sollen die Straßenbauer an Eibigter Weg, Buswendeschleife,...