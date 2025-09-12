Apfeltorte schmeckt wie Urlaub in Schweden: Vogtländerin empfiehlt kinderleichtes Rezept

Apfeltorten und -kuchen haben Konjunktur. Reifen die leckeren Früchte doch dieses Jahr im Vogtland in besonders großer Zahl. Mit Urlaubserinnerungen verbinden viele ein Rezept: Schwedische Apfeltorte.

Petra Prüfer aus Bad Brambach liebt das, was andere gerne vor sich herschieben: Hausarbeit aller Art. Dazu gehört neben dem Kochen und Backen auch das Putzen. Jahrzehntelang tat sie als Reinigungskraft in einer Klinik in Bad Brambach Dienst. Ein Job, der ihr Freude machte, zumal sie auf diese Weise auch mit den Kurgästen ihres Heimatortes im...