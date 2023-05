April zeigte seine kalte Schulter

Morgenröthe-Rautenkranz.

Kalt und sonnenarm präsentierte sich der April im Vogtland. Und nicht nur hier. Nirgendwo in Deutschland wurden 25 Grad erreicht, was einem Sommertag entspricht. In Morgenröthe-Rautenkranz gab es nur einen einzigen Tag, an dem das Thermometer zumindest in die Nähe der 20-Grad-Marke kam: 19,4 Grad am 22. April. An insgesamt 18 Tagen blieb die Temperatur im einstelligen Bereich. An 21 Tagen gab es im Tal der Zwickauer Mulde Bodenfrost, an vier Tagen wurden sogar unter minus 10 Grad gemessen. Die Sonne zeigte sich im östlichen Vogtland an 121 Stunden. Das war sehr wenig, allein gemessen an den 276 Stunden im April 2007. Aber mehr als 200 Sonnenstunden wurden seither mehrfach im April registriert. (tm)