Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Während der Radverkehrsplanung geriet der Heppeplatz besonders ins Visier der Planer.
Während der Radverkehrsplanung geriet der Heppeplatz besonders ins Visier der Planer. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Asphaltiertes Fußballfeld“: Dieser Platz im Vogtland fällt bei Stadtplanern durch
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie geht es weiter mit dem Heppeplatz im Oelsnitzer Stadtzentrum? Während der Radverkehrsplanung ist das Areal besonders negativ aufgefallen. Jetzt gibt es möglicherweise Bewegung.

„Am verkehrlichen Knotenpunkt Heppeplatz ist nicht nur der Radverkehr nicht so einfach, sondern jeglicher Verkehr.“ Diese Aussage von Stadtplaner Tim Tröger ließ die Oelsnitzer Stadträte jüngst während einer Sitzung aufhorchen. Tröger hatte sich in den vergangenen Monaten jegliches Verkehrsgeschehen in Oelsnitz ganz genau angeschaut und...
Mehr Artikel