Aufatmen in Tirpersdorf: Gemeinde bei Überflutungen jetzt besser gerüstet

Der neue Gerätewagen der Feuerwehr Tirpersdorf ist nicht nur ein Blickfang. Er trägt erheblich zur Sicherheit der Region bei. Im Rahmen eines kleinen Festes wurde das Fahrzeug nun offiziell übergeben.

Reges Treiben herrschte am Samstag bei der Freiwilligen Feuerwehr in Tirpersdorf. Der Star des Tages stand vor dem Gerätehaus und blitzte in der Sonne: ein nagelneuer Logistik-Gerätewagen (GW-L2). Mit ihm ist für Ortswehrleiter Mike Gärtner und seine 24 Kameraden ein schon lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: „Den Antrag dafür...