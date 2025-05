Aufschlag für was Neues: Dieser Bäckermeister aus dem Vogtland betreibt jetzt auch eine Minigolfanlage

Dank Frank Behrendt aus Zwota hat Markneukirchen eine neue Minigolfanlage mit 18 Löchern. Angelegt wurde sie auf einer ehemaligen Wiese gleich hinter der Filiale der Landbäckerei.

Eine kleine Wiese – zu klein, um sie von Schafen abgrasen zu lassen, und dann auch noch mitten in der Stadt. Was also tun mit diesem gut 300 Quadratmeter großen Areal, außer es regelmäßig zu mähen? Es liegt schon eine Weile zurück, wie sich Bäckermeister Frank Behrendt erinnert: „Vor zwei Jahren brachten mich meine Verkäuferinnen auf...