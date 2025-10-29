Aussichtsturm Kapellenberg beendet die Saison

Oberes Vogtland
Am 31. Oktober ist letztmals in diesem Jahr regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In den Winterschlaf geht der Turm deshalb aber nicht.
Saisonfinale an einem der schönsten Aussichtspunkte des Vogtlandes: Am Freitag, 31. Oktober, endet die Öffnungszeit des Kapellenbergturms. Am Reformationstag ist die Aussichtswarte im Elstergebirge bei Schönberg letztmals regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet (Eintritt Erwachsene: 2 Euro, Kinder: 1 Euro). Der Turm auf dem 759 Meter hohen Berg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.