Am Aussichtsturm Kapellenberg bei Schönberg endet am Reformationstag die Saison.
Am Aussichtsturm Kapellenberg bei Schönberg endet am Reformationstag die Saison. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Aussichtsturm Kapellenberg beendet die Saison
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 31. Oktober ist letztmals in diesem Jahr regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In den Winterschlaf geht der Turm deshalb aber nicht.

Saisonfinale an einem der schönsten Aussichtspunkte des Vogtlandes: Am Freitag, 31. Oktober, endet die Öffnungszeit des Kapellenbergturms. Am Reformationstag ist die Aussichtswarte im Elstergebirge bei Schönberg letztmals regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet (Eintritt Erwachsene: 2 Euro, Kinder: 1 Euro). Der Turm auf dem 759 Meter hohen Berg...
