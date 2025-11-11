B 92-Baustelle im Vogtland: Endet die Vollsperrung planmäßig?

Die Großbaustelle südlich von Oelsnitz ist derzeit nicht passierbar. Endet in wenigen Tagen die planmäßig Sperrzeit? Zuletzt hatte es Zweifel gegeben.

Die Vollsperrung der B 92 südlich von Oelsnitz aufgrund der Großbaustelle am Abzweig Dreihöf war bis zum 17. November angekündigt. Ob es dabei bleibt? Im Oelsnitzer Stadtrat waren vorige Woche Zweifel laut worden. „Freie Presse“ hat deshalb beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nachgefragt. Von dort gibt es jetzt Entwarnung....