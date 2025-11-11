Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Großbaustelle der B 92 zwischen Oelsnitz und Hundsgrün aus der Luft.
Die Großbaustelle der B 92 zwischen Oelsnitz und Hundsgrün aus der Luft. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
B 92-Baustelle im Vogtland: Endet die Vollsperrung planmäßig?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Großbaustelle südlich von Oelsnitz ist derzeit nicht passierbar. Endet in wenigen Tagen die planmäßig Sperrzeit? Zuletzt hatte es Zweifel gegeben.

Die Vollsperrung der B 92 südlich von Oelsnitz aufgrund der Großbaustelle am Abzweig Dreihöf war bis zum 17. November angekündigt. Ob es dabei bleibt? Im Oelsnitzer Stadtrat waren vorige Woche Zweifel laut worden. „Freie Presse“ hat deshalb beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nachgefragt. Von dort gibt es jetzt Entwarnung....
